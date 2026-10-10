Когда завершится война в Украине: появился неожиданный прогноз

Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, считает Андрей Длигач.

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Раскрыт прогноз завершения войны / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

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Есть три возможных сценария развития ситуации вокруг завершения войны

Существенно изменить ситуацию могут ужесточение санкций против РФ

По оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейший ход войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объёмов внешней поддержки.

Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи, пишет ТСН.

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Эксперт выделил три возможных сценария развития событий: продолжение боевых действий с нынешней интенсивностью ещё как минимум два года, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.

По прогнозу Длигача, вероятность первого варианта составляет 60%, а двух остальных - по 20%. Существенно изменить ситуацию могут ужесточение санкций против России и её партнёров, а также наращивание поставок вооружения Украине. При этом ни один из сценариев пока нельзя считать гарантированным.

Эксперт объяснил, при каком условии Россия может согласиться на завершение войны

Дипломат Владимир Огрызко полагает, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса. По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определённых успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

Как отмечает эксперт, для Кремля вопрос прекращения боевых действий напрямую связан с сохранением власти. В Москве могут рассматривать возможное завершение войны с точки зрения его влияния на политическую систему России и личные позиции Владимира Путина.

Огрызко не исключает, что российское руководство пойдёт на прекращение боевых действий лишь при условии, что будет уверено в отсутствии угроз для власти Путина. Иными словами, решение об окончании войны может зависеть от того, насколько безопасным для действующего режима Кремль сочтёт такой шаг.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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