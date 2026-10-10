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Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания

Анна Косик
10 октября 2026, 12:59
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Жителям большинства областей Украины следует приготовить зонтики.
Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания
Прогноз погоды в Украине на 11–12 октября / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Где синоптики прогнозируют осадки
  • Когда ожидаются туманы и порывы ветра
  • Как изменится температура в Украине на следующей неделе

Погода в Украине 11 и 12 октября будет дождливой. Умеренные, местами значительные осадки охватят почти все регионы Украины, кроме восточных и южных областей. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Осадки принесет второй за два дня атмосферный фронт, который придет с запада и связан сразу с двумя циклонами: центр одного расположен над Балтикой, второго - над Италией.

видео дня

Наиболее интенсивные осадки синоптики прогнозируют на конец выходных и начало рабочей недели.

Как изменится температура в Украине

В воскресенье и понедельник ночью ожидается +6+13 градусов тепла, днем - комфортные +18+24 градуса. Западные области окажутся в более прохладной зоне, а 12 октября к ним присоединятся северные регионы и Винницкая область, где днем будет всего +11+17 градусов.

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания
Погода в Украине 11 октября / фото: скриншот с meteoprog

Отдельно синоптики обращают внимание на ухудшение видимости. В воскресенье ночью и утром туман возможен в юго-восточной части Украины, а в понедельник - в Карпатах.

Новая волна дождей обрушится на Украину: синоптики назвали дату похолодания
Погода в Украине 12 октября / фото: скриншот с meteoprog

Ветер в течение этого периода будет дуть преимущественно с юга с умеренной скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в условиях антициклональной циркуляции и повышенного атмосферного давления до конца недели в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода.

Ранее стало известно, что 11 октября очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные области Украины, в Винницкую область и в северные регионы. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей осадков не ожидается.

Накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что, несмотря на ухудшение погоды в конце текущей недели, теплые дни в Украине еще будут. Похолодание пока не окончательное.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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