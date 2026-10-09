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Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет

Анна Косик
9 октября 2026, 15:09
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Синоптик отметил, что погода приготовила для жителей большинства областей Украины приятный "сюрприз".
Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет
Прогноз погоды в Украине на 10–11 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

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Погода в Украине 10 и 11 октября во всех регионах будет теплой под влиянием антициклона и южного ветра. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в условиях антициклональной циркуляции и повышенного атмосферного давления в ближайшие двое суток в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода.

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"Лишь в северо-западных регионах 11 октября под влиянием атмосферного фронта пройдут дожди и станет прохладнее. Утром местами возможен слабый туман, а самые высокие температуры ожидаются на юго-востоке страны", - подчеркнул он.

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет
Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 10 октября

В субботу в западных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4+9 градусов, днем +15+20 градусов.

В северных областях ожидается погода без значительных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, ночью будет колебаться в диапазоне +3+8 градусов, днем +13+18 градусов.

Циклон и антициклон какая разница инфографика
Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

В центральных регионах Украины, по словам синоптика, будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +7+12 градусов, днём +18+23 градусов.

В южных областях, а также в Крыму ожидается преимущественно солнечная и теплая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем +19+24 градуса.

В восточной части страны синоптик прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер западный/юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8+13 градусов, днем +18+23 градуса.

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет
Погода в Украине 10 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 11 октября

В воскресенье в западных областях под влиянием атмосферного фронта будет моросить дождь, а небо будет преимущественно облачным. Местами будет наблюдаться туман. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около +9+14 градусов, в Винницкой и Житомирской областях днем +18+24 градуса.

В северных областях, по словам Кибальчича, ночью без осадков, днем пройдут дожди, местами с грозой. Только в Сумской области будет сухо. Ветер преимущественно южного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +7+12 градусов, днем +17+22 градусов.

В центральных регионах страны сохранится погода без осадков, только в Черкасской области во второй половине дня местами возможен дождь. Ветер юго-восточный, ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +8+13 градусов, днем +20+25 градусов.

В южной половине Украины осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +11+16 градусов, днем ожидается от +21 до +26 градусов.

В восточных областях будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7+12 градусов, днем +19+24 градуса.

Почти летние температуры вернутся в Украину в октябре: когда и где потеплеет
Погода в Украине 11 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 октября украинцев ждет сухая и комфортная погода без осадков, а уже 11 октября дожди охватят западные и северные области.

Ранее стало известно, что 9 октября погода в Украине изменится под влиянием холодного атмосферного фронта: в северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, а ветер местами усилится до 15–20 м/с.

Накануне сообщалось, что , несмотря на смену погоды в ближайшие дни, говорить о серьезном похолодании и тотальных осенних дождях пока рано. Хорошей погоды еще будет достаточно.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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