Октябрьское похолодание накрывает Украину: в каких областях будут лить дожди

Синоптик предупредила, что вместе с дождями в Украину вернутся шквальные ветры.

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Прогноз погоды в Украине на 9 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине 9 октября будут дожди

Насколько снизится температура в большинстве областей Украины

Где в пятницу сохранится тепло

Погода в Украине завтра, 9 октября, будет облачной и дождливой под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По её словам, осадки ожидаются в западных и северных областях, кроме Сумской, а также в Винницкой и отдельных районах Черкасской областей. Также в указанных регионах понизится температура воздуха.

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"В западных областях завтра прогнозируется +13+17 градусов, в большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17+19 градусов. На остальной территории Украины в пятницу еще сохранится сухая и очень теплая погода с температурой воздуха +20+24 градусов", - отметила Диденко.

Также синоптик предупредила об усилении западного и юго-западного ветра, местами до сильных порывов, до 15–20 метров в секунду.

Погода в Украине 9 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 9 октября

В столице в пятницу ожидается понижение температуры до +16+17 градусов. Также в Киеве пройдут дожди, прогнозируется сильный ветер юго-западного направления.

Погода в Киеве 9 октября / фото: скриншот с meteoprog

Несмотря на ухудшение погоды в конце недели, Диденко уверяет, что тёплые дни в Украине ещё будут.

"Пока рано говорить о серьёзном похолодании и тотальных унылых осенних дождях, хорошей погоды ещё будет достаточно", - добавила она.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что температура воздуха в большинстве областей Украины 8 октября составит +20+24 градуса, в западных областях ожидается +21+26 градусов. Дождей в Украине не будет.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Украине будет преобладать сухая погода с большим количеством солнца. Впрочем, температура будет невысокой: днем ожидается +12+16 градусов.

Накануне стало известно, что 11 октября в условиях поля повышенного давления ожидается погода без существенных осадков, лишь в северо-западных регионах местами пройдет небольшой дождь.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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