Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

Погодные условия в Украине заметно изменятся уже в ближайшие дни.

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Прогноз погоды в Украине на 8–9 октября / фото: freepik.com

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Какой будет максимальная температура в Украине 8 октября

Когда в Украине похолодает и пойдут дожди

Погода в Украине завтра, 8 октября, будет очень комфортной. Наша страна станет одной из самых тёплых в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, в течение дня температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20+24 градуса, в западных областях ожидается +21+26 градусов. Дождей в Украине не будет.

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Погода в Украине 8 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 8 октября

В столице в четверг ожидается самый тёплый день, возможно, вплоть до апреля. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +22+23 градусов. Без осадков.

Погода в Киеве 8 октября / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину придет похолодание

Диденко предупредила украинцев, что уже в пятницу, 9 октября, в западных областях Украины и местами на севере пройдут дожди и ощутимо снизится температура воздуха.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

"Похолодание пока ожидается не резким, а умеренным, однако солнца и тепла явно станет меньше", - отметила она.

Погода в Украине 9 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что тёплые дни с температурой до +20 градусов и выше, которые сейчас держатся в Украине, станут последними такими этой осенью, а уже с пятницы погода начнёт резко портиться.

Ранее стало известно, что 7 октября в Украине ожидается теплая и сухая погода, а максимальная температура местами достигнет +24 градусов. Однако уже с 9 октября наступит похолодание и пойдут осадки.

Накануне стало известно, что 10 октября на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях и Приазовье пройдет небольшой кратковременный дождь.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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