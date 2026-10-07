Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

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- Какой будет максимальная температура в Украине 8 октября
- Когда в Украине похолодает и пойдут дожди
Погода в Украине завтра, 8 октября, будет очень комфортной. Наша страна станет одной из самых тёплых в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её прогнозу, в течение дня температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20+24 градуса, в западных областях ожидается +21+26 градусов. Дождей в Украине не будет.
Погода в Киеве 8 октября
В столице в четверг ожидается самый тёплый день, возможно, вплоть до апреля. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +22+23 градусов. Без осадков.
Когда в Украину придет похолодание
Диденко предупредила украинцев, что уже в пятницу, 9 октября, в западных областях Украины и местами на севере пройдут дожди и ощутимо снизится температура воздуха.
"Похолодание пока ожидается не резким, а умеренным, однако солнца и тепла явно станет меньше", - отметила она.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что тёплые дни с температурой до +20 градусов и выше, которые сейчас держатся в Украине, станут последними такими этой осенью, а уже с пятницы погода начнёт резко портиться.
Ранее стало известно, что 7 октября в Украине ожидается теплая и сухая погода, а максимальная температура местами достигнет +24 градусов. Однако уже с 9 октября наступит похолодание и пойдут осадки.
Накануне стало известно, что 10 октября на большей части территории Украины ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях и Приазовье пройдет небольшой кратковременный дождь.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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