Последние +20 этой осени: синоптик назвал дату резкого похолодания

Читайте в материале:
- Сколько еще продержится тепло до +23°
- Когда в Украину придет холодный атмосферный фронт
- Какой будет температура на выходных
Теплые дни с температурой до +20° и выше, которые сейчас держатся в Украине, станут последними такими этой осенью, а уже с пятницы погода начнет резко портиться. Такой прогноз дал черкасский синоптик Виталий Постригань, сообщает Радио ТРЕК.
По его словам, нынешнее тепло обеспечивает воздух, который поступает в Украину из Средиземноморья и Балкан. Однако эта поддержка продлится недолго.
"По развитию синоптических процессов, это последнее 20-градусное тепло нынешней осени. А вот уже с 9 октября ситуация в атмосфере начнет меняться", - предупреждает Постригань.
Синоптик поясняет, что к Украине будет приближаться холодный атмосферный фронт с дождями и ветром, а дневная температура снизится до +10…+15°. Еще в конце сентября он напоминал, что по климату заморозки в первой половине октября являются обычным явлением, а средняя температура месяца ожидается близкой к норме, +6…+12°, писал УНИАН.
Погода в Украине до 11 октября
Прогноз Укргидрометцентра подтверждает этот сценарий. До четверга, 8 октября, погоду будет определять высокое атмосферное давление, поэтому осадков не ожидается: ночью +5…+12°, днем +16…+23°. В четверг и пятницу на юге и юго-востоке местами возможны туманы, сообщает УНИАН.
В пятницу, 9 октября, дожди пройдут в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, усилится ветер. Накануне выходных его порывы будут достигать 15–20 м/с, а 10–11 октября ночью прогнозируют лишь +3…+8°, днем +10…+15°.
Что прогнозирует Наталка Диденко
Синоптик Наталка Диденко обращает внимание, что контраст с Южной Европой сейчас почти исчез: в Испании недавно была жара, а теперь в Мадриде и Киеве температура примерно одинаковая, около +20°, пишет она в Telegram.
"Запишите себе, пожалуйста, что еще 7-го и 8 октября такая комфортная чудесная погода удержится. А вот в течение 9-го и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание", - подчеркивает Диденко.
Погода в Украине – последние новости
Как писал Главред, по прогнозу Диденко, 7 и 8 октября станут самыми теплыми днями этой недели, а максимальная температура местами достигнет +24°.
Напомним, ранее Главред сообщал, что синоптик предупредила о заморозках в Украине в октябре.
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О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
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