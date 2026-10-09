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Погода 9 октября испортится: какие области накроют дожди и порывы ветра

Тарас Сидоржевский
9 октября 2026, 08:37
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Прохладнее всего будет на западе, где днем лишь +14…+19°, а в Киеве синоптики прогнозируют около +20° и облачность с прояснениями.
Погода в Украине 9 октября: дожди и сильный ветер
Погода в Украине 9 октября: дожди и сильный ветер / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/spoilt.exile, wikimedia.org/The Gate Agency

Вы узнаете:

  • В каких областях 9 октября пройдут дожди
  • Где ветер усилится до 15–20 м/с
  • Какой будет погода в Киеве и на выходных

Погода в Украине сегодня, 9 октября, изменится под влиянием холодного атмосферного фронта: в северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, а ветер местами усилится до 15–20 м/с. Прохладнее всего будет на западе, где днем ожидается лишь +14…+19°, сообщает UA.News.

По данным Укргидрометцентра, на остальной территории обойдется без осадков, а в юго-восточной части страны утром местами держится туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с, порывы до 15–20 м/с ожидаются днем в западных, северных и центральных областях.

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Фронт перемещается в Украину из Западной Европы. Из-за него в западных областях, на Винничине и Житомирщине столбики термометров днем не будут подниматься выше +19°, тогда как на остальной территории прогнозируют +18…+23°, пишет Високий Замок.

Синоптик Наталья Диденко объясняет, что фронт принесет увеличение облачности и дождливую погоду, однако призывает не делать поспешных выводов о конце бабьего лета, сообщают Українські новини.

"Рано еще говорить о серьезном похолодании и тотальных грустных осенних дождях, красивой погоды еще будет хватать", - убеждена Диденко.

Погода в Киеве 9 октября

В столице и области сегодня облачно с прояснениями, днем пройдет кратковременный дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами с порывами до 15–18 м/с. Температура в Киеве составит около +20°, по области - +18…+23°.

Какой будет погода на выходных

В субботу, 10 октября, днем в большинстве регионов ожидается +12…+17°, и лишь на юге будет держаться +18…+24°. Небольшие дожди ночью пройдут в большинстве центральных областей, на Сумщине и Харьковщине, а днем - в восточных областях и на Днепропетровщине, пишет OBOZ.UA.

Ночи станут заметно холоднее: на западе и севере температура опустится до +3…+8°, а в Карпатах будет около 0°. В воскресенье на западе прогнозируют умеренные дожди, а днем кратковременные осадки затронут большинство северных областей и Винничину.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, еще в начале октября синоптики предупреждали, что бабье лето с температурой до +25…+26° продержится недолго, а ближе к пятнице Украину пересечет атмосферный фронт.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 8 октября температура воздуха в большинстве областей Украины составит +20…+24°, а сама Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Напомним, в начале недели синоптики сообщали, что под влиянием антициклона погода в Украине будет солнечной и сухой, с температурой от +18 до +22°.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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