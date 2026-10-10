Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

Сезон тыквы в самом разгаре, так что самое время готовить из нее не только кашу или крем-суп, но и вкусные десерты. В частности, из пол килограмма тыквы получится фантастическая запеканка.
Главред узнал, что рецептом этого десерта в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Тыквенная запеканка - рецепт
Ингредиенты:
- Тыква 500 г
- Яйца 2 шт.
- Сахар 70 г
- Ванильный сахар 10 г
- Соль
- Молоко 100 мл
- Растительное масло 40 мл
- Мука 100 г
- Разрыхлитель 10 г
Тыкву очищаем и нарезаем ломтиками. Затем выкладываем её в форму, застеленную пергаментом. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, молоко, масло, муку и разрыхлитель.
Заливаем тыкву тестом и ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. В конце посыпаем запеканку сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом тыквенной запеканки можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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