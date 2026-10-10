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Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

Анна Косик
10 октября 2026, 10:34
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Рецепт сезонной запеканки, которая поразит своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут
Рецепт нежной тыквенной запеканки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Сезон тыквы в самом разгаре, так что самое время готовить из нее не только кашу или крем-суп, но и вкусные десерты. В частности, из пол килограмма тыквы получится фантастическая запеканка.

Главред узнал, что рецептом этого десерта в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Тыквенная запеканка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Тыква 500 г
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 70 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Соль
  • Молоко 100 мл
  • Растительное масло 40 мл
  • Мука 100 г
  • Разрыхлитель 10 г

Тыкву очищаем и нарезаем ломтиками. Затем выкладываем её в форму, застеленную пергаментом. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, молоко, масло, муку и разрыхлитель.

Заливаем тыкву тестом и ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. В конце посыпаем запеканку сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом тыквенной запеканки можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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