Нежный осенний десерт из тыквы: рецепт запеканки за 45 минут

Рецепт сезонной запеканки, которая поразит своим вкусом.

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Рецепт нежной тыквенной запеканки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Сезон тыквы в самом разгаре, так что самое время готовить из нее не только кашу или крем-суп, но и вкусные десерты. В частности, из пол килограмма тыквы получится фантастическая запеканка.

Главред узнал, что рецептом этого десерта в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Тыквенная запеканка - рецепт

Ингредиенты:

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Тыква 500 г

Яйца 2 шт.

Сахар 70 г

Ванильный сахар 10 г

Соль

Молоко 100 мл

Растительное масло 40 мл

Мука 100 г

Разрыхлитель 10 г

Тыкву очищаем и нарезаем ломтиками. Затем выкладываем её в форму, застеленную пергаментом. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, молоко, масло, муку и разрыхлитель.

Заливаем тыкву тестом и ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. В конце посыпаем запеканку сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом тыквенной запеканки можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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