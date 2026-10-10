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США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

Виталий Кирсанов
10 октября 2026, 17:55
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Американская сторона предупредила Украину о возможном прекращении обмена разведывательной информацией.
США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной
США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ОП, соцсети

Кратко:

  • Украина намерена продолжать атаки на российские НПЗ
  • США уже приостанавливали обмен разведданными с Киевом

Вашингтон усилил давление на Киев, требуя остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным Financial Times, американская сторона предупредила Украину о возможном прекращении обмена разведывательной информацией, если украинские военные продолжат наносить такие удары.

Как пишет издание со ссылкой на трех собеседников, в пятницу украинская делегация провела в Майами почти восьмичасовые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа. Стороны планировали обсудить пути достижения договоренностей, которые могли бы побудить Россию прекратить войну. Однако встреча не привела к ожидаемому результату.

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По информации источников FT, разногласия возникли на фоне договоренностей Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным об ослаблении ограничений на российское топливо. Во время переговоров советники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили украинскую сторону: Вашингтон может прекратить передачу разведданных, если Киев не выполнит требование остановить удары по российским НПЗ.

Украина намерена продолжать атаки на российские НПЗ

Несмотря на давление со стороны США, Киев не планирует отказываться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Об этом, как отмечает FT, заявил высокопоставленный украинский чиновник после достижения договоренностей между Трампом и Путиным.

По данным издания, украинская делегация также сократила визит в Майами и отказалась от второго раунда переговоров, который должен был состояться в субботу.

В то же время Стив Уиткофф охарактеризовал состоявшуюся встречу как "продуктивную". По его словам, переговоры позволили определить направления для дальнейшего обсуждения, а стороны договорились продолжить дипломатические усилия.

Как рассказали источники FT, представители Украины на встрече заявили, что прекращение ударов по российским НПЗ только со стороны Киева было бы несправедливым, если Москва не возьмет на себя аналогичных обязательств.

Несмотря на возражения украинской стороны, Уиткофф и Кушнер сообщили о готовности США отменить санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива. По их словам, Россия также намерена снять запрет на экспорт топлива.

Издание отмечает, что Трамп уже неоднократно призывал Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По информации источников, в американской администрации растет недовольство тем, что Киев не выполняет это требование. При этом, несмотря на недавнее улучшение отношений между двумя странами, разногласия по поводу ударов по российской нефтяной инфраструктуре продолжают влиять на двусторонние контакты.

США уже приостанавливали обмен разведданными с Киевом

Financial Times напоминает, что Вашингтон ранее уже приостанавливал обмен разведывательной информацией с Украиной. Американская сторона также неоднократно допускала возможность повторения такого шага в случае разногласий с Киевом по условиям завершения войны.

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Трамп поставил перед ним ультиматум: принять предложенные американской стороной условия мирного урегулирования, которые, по оценке Киева, были выгодны Москве, или столкнуться с риском потери поддержки США.

Кроме того, в апреле Трамп угрожал прекратить поставки вооружений Украине, добиваясь от европейских союзников участия в инициативе "коалиции желающих", направленной на восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Таким образом, возможное прекращение обмена разведданными стало бы очередным инструментом давления Вашингтона на Киев на фоне разногласий по поводу дальнейших действий Украины против российской нефтяной инфраструктуры.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ / Главред

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

По словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

Соглашение Трампа с Путиным о дизельном топливе - последние новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом, что стало уступкой Москве за спиной Украины. По словам Трампа, Россия может немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре - еще 500 тысяч тонн.

Сам Трамп отверг обвинения Зеленского в слабости Запада и назвал договоренность с Кремлем "великой сделкой". Американский президент публично поблагодарил Путина за дизельное топливо и подчеркнул, что оно необходимо США. По его словам, цены на нефть уже стремительно падают.

В Киеве решение Вашингтона восприняли с возмущением. Высокопоставленный украинский чиновник заявил Financial Times, что Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ, несмотря на соглашение о дизельном топливе. По оценкам аналитиков, из-за ударов украинских дронов российские нефтеперерабатывающие заводы работают примерно на 60% мощности.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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