Закопали живого младенца: двум пограничницам сообщили о подозрении

Полиция / УНИАН

Сотрудницам Львовского пограничного отряда Госпогранслужбы объявлено о подозрении в убийстве. Женщин считают виновными в убийстве новорожденной девочки.

По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, инцидент произошел еще 29 июля, когда военнослужащая родила дома ребенка, после чего ударила младенца по голове. Новорожденная девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. После этого сестра горе-матери упаковала еще живого младенца в пакет и закопала.

Правоохранители подозревают женщин в совершении притупления, предусмотренного пунктами 2,12 части 2 статьи 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сторона обвинения настаивает на мере пресечения в виде ареста.