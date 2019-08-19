Крошечный малыш чудом спасся: мужчина с ножом на вокзале устроил кровавую резню

Последствия резни / Bild

В Германии мужчина с ножом устроил массакрическую резню на вокзале города Изерлон (Северный Рейн-Вестфалия).

Соответствующее сообщение опубликовал портал Bild. По данным журналистов, в результате инцидента погибли двое людей − мужчина и женщина. Причем в момент нападения на руках у женщины был двухмесячный младенец. Малыш, к счастью, остался жив.

Преступник даже не и не пробовал сопротивляться после двойного убийства, а просто присел на землю и ждал ареста.

Позже выяснилось, что причиной жуткого преступления стала бытовая ревность. Злоумышленником оказался бывший муж убитой женщины.

Напомним, ранее в Китае злоумышленник устроил резню в школе. Позднее в Черкассах устроила резню уже девушка с младенцем на руках.