Всадила нож в спину: в Черкассах девушка с младенцем на руках устроила резню

Кровавый инцидент произошел вечером 29 июля / Michael Blank via flickr.com

В Черкассах две молодые женщины устроили поножовщину. Одну из них госпитализировали с ножевым ранением в спину.

Кровавый инцидент произошел вечером 29 июля. Как сообщает пресс-служба полиции, на месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленную 30-летнюю женщину. Полицейские срочно предоставили ей помощь, после чего пострадавшую госпитализировали.

По словам очевидцев, между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. Причем во время конфликта у нападающей на руках находился младенец.

Свидетели описали подозреваемую и указали, куда она направилась. Недалеко от места совершения преступления задержали похожую по описанию женщину - ею оказалась 27-летняя жительница Черкасс.

Детали и обстоятельства инцидента выясняют следственные органы полиции.

Напомним, в Берлине жестоко зарезали украинскую заробитчанку - 24-летнюю Наталью Михайлюк. Убийство произошло в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.