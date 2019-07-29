"Нож в спину, дома дочь": Старый немец убил заробитчанку с Украины, появились жуткие подробности

29 июля 2019, 15:43

Наталью собиралась вернуться в Украину, но приехали только ее вещи..

Наташа Михайлюк жестоко убита в Германии / Скриншот с facebook.com/WDSdogs

В Берлине жестоко зарезали украинку-заробитчанку — 24-летнюю Наталью Михайлюк. Убийство произошло в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.

По предварительной версии копов, украинку убили еще 22 июля, после чего ее тело двое суток пролежало в квартире.

Отметим, когда труп Натальи Михайлюк нашла полиция, немец был дома. Он заявил, что ничего не помнит и не понимает, что произошло.

Родные Натальи Михайлюк убеждены, что таким образом работодатель пытается избежать уголовной ответственности.

Не хватало на жизнь

 "Наталья жила с Заставницком районе Черновицкой области. Там у нее остались восьмилетняя дочка, гражданский муж и родители. На заработки в Германию Наталья уехала всего три месяца назад. До этого работала в Черновцах в косметологическом салоне мастером по наращиванию ресниц", - рассказал подробности друг девушки, передают Факты.

Стало известно, что Наталья вынуждена была уехать на заработки в мае 2019 года. Деньги нужны были для содержания дочери. Гражданский муж Наташи Александр всячески их поддерживал, но денег семье не хватало.

Читайте такжеВ реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку"Наташа, как и большинство украинских заробитчан, работала неофициально. Уехала в Германию как турист. Через 90 дней (то есть как раз в июле) должна была вернуться. В Берлине она жила в семье, выполняла работу по дому. Она устраивалась на работу не к тому 64-летнему мужчине, а совсем к другим людям. Сначала жила и работала в другой семье. Но потом этот человек (которого сейчас задержали) попросил ее выгуливать его собаку. А у Наташи у самой есть собака, в Украине она даже состоит в кинологическом клубе. Одним словом, для Наташи это не было проблемой, и она согласилась. А потом он предложил ей не только выгуливать собаку, но и убирать у него дома. Сказал, что она может жить в одной из комнат. В результате она стала жить и работать у него", - рассказал подробности Андрей, друг погибшей девушки.

Собиралась домой

Добавим, что 22 июля Наташа должна была приехать домой. И, судя по словам родственников, возвращаться в Германию она не собиралась.

21 июля она последний раз разговаривала с гражданским мужем. Говорила, что уже собирает вещи.

"Потом она перестала выходить на связь. Мы решили, что она специально не звонит, хочет своим приездом сделать сюрприз. Думали, что во вторник, 23 июля, она уже будет в Черновцах. Но нет. А в среду, 24 июля, приехала посылка с ее вещами. Это Наташа перед отъездом сама отправила домой свои вещи, чтобы не везти тяжелые сумки. Вещи прибыли, а Наташа нет. Ее нигде не было, телефон был отключен", - пояснил друг Натальи.

Ужасная находка

Также стало известно, что в Германии украинку начала искать наша соотечественница из нашей кинологической школы, которая живет в Берлине. Она отправилась в дом, где работала Наташа. 

На этаже рядом с квартирой Наташиного работодателя увидела следы крови. В квартире двери никто не открыл. Женщина сообщила об этом родным в Украину, и уже они вызвали полицию.

Когда в квартиру зашли сотрудники полиции, она нашли там Наташу. Она была мертва. По предварительным данным, ее тело пролежало там несколько дней. Наташин работодатель был дома. Он не смог ничего объяснить. Заявил, что вообще не понимает, что произошло и ничего не помнит. Известно только, что он ее зарезал. Ударил ножом в спину.

Куда пропал паспорт?

А рядом с телом Наташи сотрудники полиции обнаружили ее паспорт. Незадолго до случившегося Наташа рассказывала мужу, что у нее пропал загранпаспорт. Из-за этого ей даже пришлось отложить отъезд. Она обратилась в полицию по поводу утери паспорта и получила через консульство другой документ, позволяющий ей уехать. А тут оказалось, что паспорт был в квартире. Видимо, у ее работодателя. Возможно, он украл документ, чтобы ее не отпускать. А когда узнал, что она все равно уедет, убил… Но это всего лишь предположение родственников.

Напомним, ранее в Польше загадочно погиб украинский заробитчанин Сергей Савенков. В тот день он должен был возвращаться с заработанными деньгами домой. При этом в последний раз Савенкова видели на железнодорожном вокзале Кракова. Выяснилось, что 26-летний Сергей упал с высоты 9 этажа и погиб на месте.

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