'Размером с орех': Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтый

Погода в Киеве в ближайший час и до конца суток, 25 апреля, ухудшится. Прогнозируется усиление ветра, грозы, ливни и возможен град. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
В связи с этим в Киеве объявлен первый (желтый) уровень опасности.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 25 апреля грозы. И уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.видео дня
В КГВА сообщили, что гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и держат под контролем места возможных подтоплений.
В то же время в социальных сетях киевляне активно распространяют видео обильного дождя и града размером с орех, из разных районов столицы.
Смотрите видео с последствиями града и ливня в Киеве:
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы синоптиков
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украину приближается мощный циклон с юга, который принесет сильные дожди и ветер. Однако теплая и солнечная погода вернется в ближайшие выходные.
Ранее синоптик предупреждал об опасности подтопления - в Киеве и области в ближайшие дни возможны подтопления низких участков садово-дачной застройки и приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов Киевской области.
В Укргидрометцентре сделали пргноз, что в апреле 2024 года погода в Украине будет достаточно теплой, и показатели будут близки к норме. Среднее месячное количество осадков ожидается в диапазоне 30-52 мм, в Карпатах - 60-89 мм, что в пределах нормы.
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