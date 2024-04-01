Прогноз погоды на апрель 2024: синоптики обещают теплый месяц, но не везде

В большинстве западных регионов, а также в Винницкой и Одесской областях будет теплее, чем на остальной территории Украины, говорят синоптики.

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Прогноз погоды на апрель: что говорят в Укргидрометцентре / Фото: pixabay

Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом свидетельствует прогноз погоды, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

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В Укргидрометцентре также отметили, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в апреле средняя лунная температура воздуха составляет 7-11 градусов тепла, в горных районах - от 2 до 6 градусов тепла.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 17-22 градуса мороза, в южной части местами 3-5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-33 градусов тепла, в горных районах 21-22 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат 102-117 мм.

Какой будет погода в Украине 1 апреля

Погода сегодня будет сухой и жаркой. В западных областях синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 17-22 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, небольшой дождь ожидается в Сумской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В этот день температура в Украине повысится до +26 градусов, а уже в среду будет похолодание.

Как сообщал Главред, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в апреле. Согласно прогнозу, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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