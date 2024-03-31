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Украину накрывает летняя жара: в первый день апреля будет +26

Ангелина Подвысоцкая
31 марта 2024, 17:27
В некоторых областях синоптики прогнозируют дождь и мощный ветер - до 32 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 1 апреля будет сухой и жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 17-22 м/с. По данным ventusky, в западных областях порывы ветра могут достигать 32 м/с.

По данным синоптика Наталки Диденко, небольшой дождь ожидается в Сумской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В этот день температура в Украине повысится до +26 градусов, а уже в среду будет похолодание.

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погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: ventusky

Погода 1 апреля

В Украине 1 апреля будет малооблачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях и в Карпатах будут сильные порывы ветра - 17-22 м/с.

"Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14° тепла; днем 19-24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 1 апреля в Украине будет жаркая погода. Самая низкая температура воздуха будет на территории Одесской области. Там температура воздуха опустится до +8...+19 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +15...+24 градусов.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: meteoprog

Погода 1 апреля в Киеве

В Киеве 1 апреля будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 19-24°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 апреля
Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.

Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм - Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.

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