Украину "раскалит" до +23: в каких областях будет жарче всего

Погода в Украине 29 марта будет местами дождливой. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.
Во многих областях синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 15-20 м/с. По данным ventusky, в западных областях порывы ветра могут достигать 29 м/с.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу и воскресенье будет очень теплая и солнечная погода - 25 градусов тепла. После этого потепления придет похолодание и ворвется оно уже во вторник, 2 апреля. Сначала оно придет на территории западных областей, а на следующий день распространится по всей территории страны.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 марта
В Украине 30 марта будет манящая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории восточных областей. Ветер в этот день будет северо-западный. В Карпатах, а также Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях будут сильные порывы ветра - до 20 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на западе страны до 24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 11-16°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +20
По данным meteoprog, 30 марта в Украине будет жаркая погода. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +5...+16 градусов. Теплее всего будет в Черновицкой области. Там температура воздуха повысится до +8...+23 градусов.
Погода 30 марта в Киеве
В Киеве 30 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.
Синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.
Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм - Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.
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