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В Украине ударит +25 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Алёна Воронина
29 марта 2024, 16:43обновлено 29 марта, 17:35
На несколько дней в нашу страну придет потепление, но сразу после этого резко похолодает. Синоптик назвала даты.
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Погода в Украине – скоро ударит +25 градусов/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине скоро станет еще теплее. В выходные, 30 и 31 марта, столбики термометров резко подскочат вверх – температура поднимется до +20...+25 градусов.

Такая теплая погода ожидается почти не всей территории нашего государства, лишь в субботу, 30 марта, в восточных областях будет немного прохладнее – от +15 до +18 градусов. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

"30-31 марта будет как будто апрель. В Украине в субботу-воскресенье везде ожидается солнечная погода и +20...+25 градусов. Разве что в субботу на востоке +15...+18 градусов", – отметила синоптик.

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Погода в Украине на 30 марта
Погода в Украине 30 марта/ meteoprog
Погода в Украине на 31 марта
Погода в Украине 31 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 30-31 марта

В Киеве 30-31 марта будет солнечно, температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до +22 градусов.

Когда в Украине может быть похолодание

Но уже через несколько дней после потепления в Украину придет также похолодание. Температура воздуха снизится во вторник, 2 апреля, отмечает синоптик.

"Первое похолодание: во вторник в западных областях, в среду, 3-го апреля, в большинстве областей Украины. А пока – март готовит прекрасное солнце и тепло на субботу-воскресенье", – подытожила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода – налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Напомним, ранее синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024 года. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.

Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм – Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.

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