Ударит температура +20 градусов: когда в Украине сильно потеплеет

Синоптик сказала, в каких областях стоит быть осторожными из-за сильных порывов ветра. Также она рассказала, когда в Украине потеплеет.

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Погода в Украине – ударит температура +20 градусов/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине скоро начнет становиться намного теплее. В течение текущей недели температура воздуха вырастет даже до +20 градусов.

В ближайшие дни погода будет преимущественно сухой и солнечной, без осадков. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Более теплая погода начинает наконец заходить в Украину! Уже завтра (27 марта – ред.) ожидается днем +10...+15 градусов, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов. В среду будет преобладать антициклональный характер погоды. Хотя и мы будем окружены отовсюду дождевыми циклонами и фронтами, однако антициклон Niklas не пропустит осадки – во всех областях Украины будет преобладать сухая, даже солнечная погода", – рассказала Диденко.

Где будет штормовой ветер

В то же время синоптик предупредила, что в среду, 27 марта, в некоторых областях будут штормовые порывы ветра. Диденко призвала жителей этих областей быть осторожными.

"Завтра в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Осторожно!", – отметила она.

Погода в Украине 27 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 27 марта

В Киеве 27-го марта предполагается сухая, малооблачная погода. Ближайшей ночью будет холодно, температура воздуха будет держаться на уровне от +1 до +3 градусов. Днем потеплеет до +10...+12 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине сильно потеплеет

В среду в Украине будет еще не настолько тепло, а вот в последующие дни температура воздуха может подняться даже до +20 градусов, говорит синоптик.

"А в дальнейшем уже начнется настоящий температурный рахат-лукум, до конца недели воздух прогреется до +17...+20 градусов!", – отметила Диденко.

Погода в Украине 28 марта/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода – налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца. Эта магнитная буря затягивается на целых 10 дней. Она может серьезно ухудшить самочувствие многих людей.

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