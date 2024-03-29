В Киеве гроза и сильный град: в столице объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве внезапно изменилась. На столицу налетел мощный шторм с градом и грозой. Фото и видео уже разлетелось в Сети.
В Киевской городской военной администрации предупредили о том, что до конца 29 марта в городе будет свирепствовать штормовая погода. Синоптики объявили І уровень опасности. В городе мигали молнии, а дороги затопило.
"Не пугайтесь грома! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!" - говорится в сообщении.
Смотрите видео с непогодой в Киеве 29 марта:
После дождя и грома в Киеве началась сказочная погода. Киевляне могли наблюдать невероятный закат солнца. Также во многих районах города можно было увидеть радугу.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.
Синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.
Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм - Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.
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