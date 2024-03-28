УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2024, 19:31
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 29 марта будет дождливой. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели и осадков могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

В Украине, кроме северо-восточных областей, ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. По данным ventusky, в западных и южных областях порывы ветра могут достигать 39 м/с.

видео дня
погода 29 марта
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: ventusky

Также синоптики предупреждают о том, что в центральных и восточных областях 29 марта могут быть грозовые дожди.

погода 29 марта
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: ventusky

Погода 29 марта

В Украине 29 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди на территории южных областей и на Закарпатье. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются сильные порывы ветра.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге страны до 20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +20

По данным meteoprog, 29 марта в Украине будет дождливая погода с сильным ветром. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +6...+13 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов.

погода 29 марта
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Погода 29 марта в Киеве

В Киеве 29 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра - до 20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 марта
Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

19:32 Украина
Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

19:31 Синоптик
РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

18:06 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали 6844

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

«Напела на новый замок»: раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне 3823

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине 3686

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление 3161

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

Последние новости

19:32

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

19:31

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

19:10

Зачем Россия тренируется уничтожить Харьковмнение

18:59

БРСМ, Avantage, Motto и Marshal: эксперты назвали сети автозаправок, из-за которых недофинансируются ВСУ

18:33

Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуреВидео

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
18:24

Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

18:06

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моряВидео

17:58

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

17:46

Бывший муж Ани Лорак развелся и сделал заявление об эмоциональном спиче своей девушки

Реклама
17:45

Могут оштрафовать: почему в Германии нельзя ночевать на даче - ответ шокируетВидео

17:32

Обстрел Харькова: женщина из разрушенной квартиры говорит, что нельзя бить по РФВидео

17:14

РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

17:02

Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в ТрускавцеВидео

16:39

Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

16:30

Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

16:29

Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

16:14

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

15:58

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:56

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

15:42

Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт

Реклама
15:21

Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного домаФото

15:11

Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

15:06

Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

14:57

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

14:35

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:23

"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

14:18

Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

14:13

"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

14:06

Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

13:57

Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрениеВидео

13:56

За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

13:53

Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо

13:17

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

13:09

РФ выбрала новую цель для наступления: в 3 ОШБр назвали самую горячую точку фронта

13:07

Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улицеВидео

13:05

Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

12:48

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

12:36

Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

12:33

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

12:24

Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

Реклама
12:19

Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачникаВидео

12:09

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:02

Только самый умный найдет лестницу за 12 секунд: лучший способ проверить внимательность

12:00

Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

11:59

Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

11:48

Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

11:40

"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

11:35

Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

11:08

Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

10:55

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Быкам - споры, Тиграм - проблемы на роботе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять