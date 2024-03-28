Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 29 марта будет дождливой. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели и осадков могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

В Украине, кроме северо-восточных областей, ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. По данным ventusky, в западных и южных областях порывы ветра могут достигать 39 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: ventusky

Также синоптики предупреждают о том, что в центральных и восточных областях 29 марта могут быть грозовые дожди.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: ventusky

Погода 29 марта

В Украине 29 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют сильные дожди на территории южных областей и на Закарпатье. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются сильные порывы ветра.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге страны до 20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +20

По данным meteoprog, 29 марта в Украине будет дождливая погода с сильным ветром. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +6...+13 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Погода 29 марта в Киеве

В Киеве 29 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра - до 20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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