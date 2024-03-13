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Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату, но предупредила о "сюрпризе"

Алёна Воронина
13 марта 2024, 13:38
Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

Погода, весна, птичка
Синоптик назвала дату, когда в Украине потеплеет/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет с дождем и мокрым снегом, в большинстве областей не стоит ожидать солнечной погоды. Потеплеет в нашем государстве в выходные, 16 и 17 марта.

Однако в воскресенье, 17 марта, погода принесет неприятный сюрприз – может быть дождь. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Потеплеет на выходных, гулять или куда-то поехать лучше в субботу, потому что в воскресенье может быть дождь. Такая неистеричная сдержанная погода будет продолжаться. Сильного прорыва высокой температуры воздуха не видно, но и какого-то аномального похолодания – тоже", – отметила Диденко.

Погода в Украине 16 марта
Погода в Украине 16 марта/ Укргидрометцентр
Погода в Украине 17 марта
Погода в Украине 17 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 марта

В четверг, 14 марта, в большинстве областей Украины будет как не плотная влажная облачность, то дождь с мокрым снегом. Солнце может выглянуть лишь в определенных местах в западных, северных и кое-где центральных областях.

"Сильный юго-восточный ветер возможен только в восточных областях и Приазовье, на остальной территории умеренный или даже слабый", – рассказала Диденко.

Температура воздуха 14 марта в течение дня составит от +3 до +8 градусов, на Закарпатье и юге Крыма от +9...+14 градусов.

В Киеве днем в четверг будет без существенных осадков. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, вероятны лишь ночью.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик назвала дату потепления в Украине и сказала, когда отступят морозы. Ночью температура воздуха уже будет плюсовой, а дневная температура в некоторых областях поднимется до отметки +15 градусов.

Также ранее сообщалось, что в Украину врываются дожди со снегом. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 7 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптик предупредил об опасной погоде – Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

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