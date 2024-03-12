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Ветер 28 м/с и сильные осадки: в Украину врываются дожди со снегом

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2024, 22:09
Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 7 градусов мороза.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 13 марта будет дождливой и снежной. Осадки прогнозируют почти во всех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным ventusky, в восточных областях Украины могут быть сильные порывы ветра - 28 м/с.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: ventusky
погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: ventusky

Погода 13 марта

В Украине 13 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь во всех областях Украины, кроме северо-восточных. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 2-7° мороза, на западе и юге страны 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 13 марта в Украине будет дождливым и снежным. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: meteoprog

Погода 13 марта в Киеве

В Киеве 13 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 марта
Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Напомним, Украину атаковал почти 7-балльный шторм - в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря. Ожидается, что магнитная буря снизится до минимума только 13 марта.

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