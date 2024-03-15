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Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2024, 05:55
Сильная магнитная буря немного затягивается. Ожидается, что она продлится 5 дней.
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Украину накрыла новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Она продлится целых 5 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 12 марта. Тогда ее мощность была на уровне 3-х баллов. Уже на следующий день геомагнитный шторм "врезал" с новой силой - почти 6 баллов. 14 марта буря стала немного слабее и опустилась до 4-балльного уровня.

Ожидается, что сегодня, 15 марта сила мощность геомагнитного шторма станет еще слабее - 3 балла. На таком уровне он продержится и на следующий день, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 15 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 17 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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