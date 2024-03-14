Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

В Украине предупреждают о тумане в западных областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 15 марта будет снежной. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: ventusky

Погода 15 марта

В Украине 15 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, восточных и центральных областях. На территории западных областей ожидается туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 1-6° тепла; днем 4-9° тепла, на западе и юге страны 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 15 марта в Украине будет снежной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: meteoprog

Погода 15 марта в Киеве

В Киеве 15 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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