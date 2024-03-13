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Зимняя погода возвращается: Украину накроет снег и гололедица

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2024, 19:38обновлено 13 марта, 20:11
Синоптики объявили 3 уровень опасности в двух областях.
Погода, зима, снег
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: unsplash.com

Погода в Украине 14 марта будет дождливой и снежной. Синоптики прогнозируют гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: ventusky

Погода 14 марта

В Украине 14 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах центральных и северных областей будет гололедица. Ветер в этот день будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 14 марта в Украине будет дождливым и снежным. Самая низкая температура воздуха будет на территории Кировоградской области. Там температура воздуха опустится до -1...+4 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +4...+12 градусов.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: meteoprog

Погода 14 марта в Киеве

В Киеве 14 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег. В этот день на дорогах будет гололедица, ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 марта
Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Напомним, Украину атаковал почти 7-балльный шторм - в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря. Ожидается, что магнитная буря снизится до минимума только 13 марта.

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