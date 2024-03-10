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Атаковал почти 7-балльный шторм: в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2024, 21:15обновлено 10 марта, 21:53
Ожидается, что магнитная буря снизится до минимума лишь 13 марта.
солнце, погода, магнитная буря
В Украине затягивается очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Она затягивается и продлится целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Этот геомагнитный шторм начался 6 марта и "врезал" с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день сила магнитной бури внезапно выросла до почти 7-ми баллов и продержалась на таком же уровне три дня.

10 марта мощность бури снизилась до 4 баллов. Ожидается, что в следующие два дня она будет на уровне трех баллов, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
В Украине затягивается очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса М. Сообщается, что 11 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 26 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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