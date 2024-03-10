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Дождь и штормовой ветер: Украину накрывает серьезная непогода

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2024, 19:11
Синоптики предупреждают о мощных порывах ветра, которые могут достигать 27 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 11 марта будет дождливой. В некоторых областях будет сильный мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. На территории Закарпатской и Ивано-Франковской области могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

По данным ventusky, на территории западных областей местами скорость ветра будет достигать 27 м/с.

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погода 11 марта
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: ventusky
погода 11 марта
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: ventusky

Погода 11 марта

В Украине 11 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Винницкой областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в юго-западной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, на Закарпатье до 14°; на остальной территории ночью 1-6° мороза, на северо-востоке до 9° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -5

По данным meteoprog, 11 марта в Украине будет дождливым и снежным. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -5...+2 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+12 градусов.

погода 11 марта
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: meteoprog

Погода 11 марта в Киеве

В Киеве 11 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 марта
Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные - в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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