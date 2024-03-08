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Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2024, 19:06
Синоптики прогнозируют туман в западных областях Украины, погода будет достаточно сухой.
погода
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 9 марта будет достаточно прохладной. В некоторых областях будет сильный мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют туман в западных областях Украины.

погода 9 марта
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: ventusky

Погода 9 марта

В Украине 9 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в Крыму. В западных областях синоптики прогнозируют туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

видео дня

"Температура ночью 2-7° мороза, на Закарпатье и побережье морей от 2° тепла до 3° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 9 марта в Украине будет достаточно сухо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

погода 9 марта
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Погода 9 марта в Киеве

В Киеве 9 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 марта
Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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