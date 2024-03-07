Влупит 9 градусов мороза: Украину накрывает волна похолодания

Синоптики не прогнозируют осадки в Украине в пятницу, 8 марта.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-9-gradusov-moroza-ukrainu-nakryvaet-volna-poholodaniya-10548221.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 8 марта будет прохладной. В некоторых областях будет сильный мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото: ventusky

Погода 8 марта

В Украине 8 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный и восточный со скоростью 3-8 м/с.

видео дня

"Температура ночью 1-6° мороза, на востоке страны и в Карпатах до 9° мороза, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 8 марта в Украине мокрый снег и дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской, Харьковской и Луганской областей. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +2...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото: meteoprog

Погода 8 марта в Киеве

В Киеве 8 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.