В Украину возвращается зима: во многих областях будет снег

Погода в Украине 6 марта будет снежной. В некоторых областях ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 6 марта
В Украине 6 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой областях. На территории Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 0-5° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -1
По данным meteoprog, 6 марта в Украине дождь с мокрым снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -1...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+13 градусов.
Погода 6 марта в Киеве
В Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.
Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.
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