Ударит +17 градусов: синоптик сказал, когда в Украине резко потеплеет

В Украине в конце февраля и начале марта будет комфортная сухая и теплая погода. Самые высокие температуры прогнозируются в западных и южных регионах.

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Погода в Украине – синоптик сказал, когда в Украине резко потеплеет/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 26 февраля по 3 марта, будет в основном комфортной и теплой. Осадков в этот период времени практически не предвидится, лишь в понедельник, 26 февраля, в западных областях пройдет небольшой кратковременный дождь.

В Украину под воздействием юго-восточного ветра продолжит поступать теплая воздушная масса. А благодаря тому, что будет малооблачная погода, будет обеспечен интенсивный дневной прогрев. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что температурный фон по всей стране ожидается выше нормы. Самые высокие показатели температуры прогнозируются в западных и южных регионах – там среднесуточная температура будет соответствовать середине марта.

Погода в Украине 26 февраля

В понедельник, 26 февраля, в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в западной части местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В западных областях кое-где туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +3...+8. В западных и южных областях ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14, на Закарпатье до +16 градусов.

Погода в Украине 26 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. На крайнем западе ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0. ..-5 градусов, днем +3...+8. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, на Закарпатье до +16 градусов.

Погода в Украине 27 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 февраля

В среду, 28 февраля, сохранится теплая и сухая погода по всей стране. В западной части ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +3...+8 градусов. В западных и южных областях ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14, на Закарпатье до +16.

Погода в Украине 28 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 февраля

В четверг, 29 февраля, на всей территории страны ожидается сухая солнечная погода. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +3...+8 градусов. В западных и южных областях (кроме прибрежной зоны) ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13, На Закарпатье до +17.

Погода в Украине 29 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 марта

В пятницу, 1 марта, в Украине сохранится малооблачная теплая погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +7...+12, в Крыму и на Закарпатье +12...+17.

Погода в Украине 1 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 марта

В субботу, 2 марта, осадков в нашей стране не предвидится. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +6...+11, в западных и южных областях +8...+13 градусов.

Погода в Украине 2 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 марта

В воскресенье, 3 марта, существенных осадков в Украине не предвидится. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, днем +6...+11 градусов, в северных областях 0...+5.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик рассказала, какой погодой начнется весна – после 5 марта будет температурный "сюрприз". В начале марта погодные условия будут напоминать те, которые есть сейчас, но уже после нескольких первых дней весны температурный фон неприятно удивит.

Также ранее синоптики назвали даты потепления и рассказали, когда наступит метеорологическая весна. В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в страну ворвалась почти 6-балльная магнитная буря. После мощной вспышки магнитная буря станет слабее и опустится до минимума.

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