УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

Алёна Воронина
21 февраля 2024, 15:33
В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.

Погода, весна, природа
Погода в Украине – синоптики назвали даты потепления/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни станет теплее, но метеорологической весны синоптики пока не фиксируют – для этого несколько дней подряд среднесуточная температура должна составлять более 0 градусов.

Однако уже начался период предвесения. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

видео дня

"Наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют – для этого среднесуточная температура должна превышать 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции. Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался период предвесения – так они его описывают", – отметила Птуха.

По словам синоптика, уже наблюдается тенденция к повышению температуры воздуха. В четверг, 22 февраля, в западных и частично южных областях днем воздух может прогреться даже до +11 градусов. В пятницу, 23 февраля, во многих областях столбики термометров будут показывать даже до +12 градусов, а на юге Одесской области даже от +9 до +15 градусов.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

В выходные в Украине может быть до +14 градусов

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до конца текущей недели в Украине станет еще теплее. В выходные предполагается от +8 до +14 градусов.

Однако на следующей неделе снова станет немного холоднее, говорит синоптик.

Погода в Украине 22 февраля

В четверг, 22 февраля, в Украине будет неоднородная погода, отмечает синоптик Наталья Диденко. В этот день теплее всего будет на западе нашего государства – там столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов, а холоднее всего на востоке – там будет от +1 до +4 градусов. На остальной территории страны в течение дня ожидается от +4 до +8 градусов, в Крыму до +10 градусов.

"Ветер с юго-запада, веселый, порой порывистый. Осадки – на севере, на Харьковщине, Луганщине, в околокарпатских областях. На остальной территории – без существенных осадков, на юге с солнечными прояснениями", – рассказала синоптик.

В Киеве в четверг местами небольшой дождь, порывистый юго-западный ветер. В течение дня 22-го февраля потеплеет до +6...+9 градусов.

Погода в Украине 22 февраля
Погода в Украине 22 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Птуха сказала, когда будет повышение температуры. В Украине станет теплее – поступит мощная теплая воздушная масса с юга. Еще несколько дней будут осадки, но вскоре они прекратятся и будет больше прояснений.

Также ранее сообщалось, что в Украину врывается серьезная непогода. Синоптики предупреждают, что осадки будут в некоторых северных, центральных и западных областях.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 февраля. Ощутимое потепление на всю территорию Украины придет в конце недели.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

16:22 Украина
Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

16:21 Украина
Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

16:02 Украина
Все главные новости

Популярное

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 6100

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Никому не нужна : путинист Галкин наехал на Пугачеву 3822

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине 3062

Пик наступит весной: Буданов рассказал о новом плане Кремля в Украине

Мы найдем его где угодно : толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза 2491

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Последние новости

16:35

Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в Польше

16:33

Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко

16:26

"Этого не делала ни одна страна в мире": Игнат раскрыл детали по получению F-16

16:22

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

16:21

Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
16:04

Назвала Крым украинским и осудила путинистов: интервью Волочковой в КиевеВидео

16:02

Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

15:55

В Польше признали, что среди фермеров-забастовщиков могут быть "пропутинские агенты"

15:47

Гороскоп на март 2024 для Тельцов: деньги, награды и новые друзьяВидео

Реклама
15:43

Важно удержать фронт в 2024-м: в Германии сделали прогноз о сроках победы Украины

15:38

Зибров похвастался красавицей-дочкой

15:36

"Бороться не надо": Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью

15:33

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

15:20

Куда нужно смотреть 22 февраля, чтобы быть счастливым весь год: приметы

15:03

Леся Никитюк раскрыла пикантную подробность своей личной жизни

15:00

Упростили бронирование от мобилизации для сотрудников оборонных фирм: что поменялось

15:00

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаЭксклюзив

14:58

Не узнать: Соню Морозюк подловили в Киеве

14:51

Мечтал сравнять Россию с землей: в Ростове открыли памятник украинцуВидео

14:45

Война с Россией может затянуться: генерал рассказал, сколько еще продлятся бои

Реклама
14:37

Умер актер-звезда легендарного ситкома "Офис"

14:36

Будет чиста до блеска: лучший способ, как очистить сковороду от нагара

14:03

Дворцовый переворот и Путин в РФ до 2030-го: генерал Романенко сделал прогнозВидео

13:46

Умер легендарный диссидент и политик Степан Хмара

13:43

Популярная украинская ведущая и звезда "Холостяка" объявила о разводе

13:41

Зеленский провел селектор по ситуации на западной границе: что решили

13:21

Нужно найти вора на картинке за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

13:19

Почему полезно есть тыквенные семечки: врач назвала неожиданные причины

13:17

Русские оккупанты уже дважды обстреляли Украину ракетами "Циркон" - эксперт

13:01

Войска РФ пытаются отбить у ВСУ Работино: в разведке Британии раскрыли планы врага

12:36

Так делали в СССР: как взбить белки без миксера

12:33

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

12:27

Как назначение Сырского изменит ситуацию на фронте: Романенко раскрыл важный нюансВидео

12:23

Какая рука чешется к встрече, а какая – к расставанию: древние приметы, известные не всем

12:22

"Счастливая мама ангелочков": заплаканная Мирошниченко показала честное фото

12:16

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Быкам - мудрое решение, Змеям - непонимание

12:15

"Придется сделать выбор": в Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США

11:46

Церковный праздник 22 февраля: почему нельзя выяснять отношения в семье

11:38

Какой самый лучший день для стрижки волос: названа дата

11:32

Ситуация возле Авдеевки изменилась: россияне применили новую тактику - 3 ОШБр

Реклама
11:31

Встреча года: известная ведущая поразила снимком с Залужным и его женой

11:28

"Трагедия": "деревянная" Волочкова возвращается в балет

11:21

Как быстро разморозить мясо за 5 минут: 3 самых эффективных способа

11:07

Украина готовит контрнаступление ВСУ: Буданов назвал два условия и сроки

11:07

Россия начала международную охоту на украинскую модель за "осквернение" Путина и Кремля

11:06

Гороскоп на завтра 22 февраля: Овну - дорога, Стрельцу - семейный праздник

10:58

Буданов назвал численность армии РФ в Украине

10:51

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

10:41

Страна двойного назначения: Ереван хочет переориентироваться на Запад, параллельно работая логистическим хабом для РФ

10:37

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять