Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

Погода в Украине в ближайшие дни станет теплее, но метеорологической весны синоптики пока не фиксируют – для этого несколько дней подряд среднесуточная температура должна составлять более 0 градусов.
Однако уже начался период предвесения. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.
"Наступление метеорологической весны синоптики пока не фиксируют – для этого среднесуточная температура должна превышать 0 градусов в течение нескольких суток подряд на конкретной метеостанции. Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался период предвесения – так они его описывают", – отметила Птуха.
По словам синоптика, уже наблюдается тенденция к повышению температуры воздуха. В четверг, 22 февраля, в западных и частично южных областях днем воздух может прогреться даже до +11 градусов. В пятницу, 23 февраля, во многих областях столбики термометров будут показывать даже до +12 градусов, а на юге Одесской области даже от +9 до +15 градусов.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
В выходные в Украине может быть до +14 градусов
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что до конца текущей недели в Украине станет еще теплее. В выходные предполагается от +8 до +14 градусов.
Однако на следующей неделе снова станет немного холоднее, говорит синоптик.
Погода в Украине 22 февраля
В четверг, 22 февраля, в Украине будет неоднородная погода, отмечает синоптик Наталья Диденко. В этот день теплее всего будет на западе нашего государства – там столбики термометров будут показывать от +7 до +11 градусов, а холоднее всего на востоке – там будет от +1 до +4 градусов. На остальной территории страны в течение дня ожидается от +4 до +8 градусов, в Крыму до +10 градусов.
"Ветер с юго-запада, веселый, порой порывистый. Осадки – на севере, на Харьковщине, Луганщине, в околокарпатских областях. На остальной территории – без существенных осадков, на юге с солнечными прояснениями", – рассказала синоптик.
В Киеве в четверг местами небольшой дождь, порывистый юго-западный ветер. В течение дня 22-го февраля потеплеет до +6...+9 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее синоптик Наталья Птуха сказала, когда будет повышение температуры. В Украине станет теплее – поступит мощная теплая воздушная масса с юга. Еще несколько дней будут осадки, но вскоре они прекратятся и будет больше прояснений.
Также ранее сообщалось, что в Украину врывается серьезная непогода. Синоптики предупреждают, что осадки будут в некоторых северных, центральных и западных областях.
Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 февраля. Ощутимое потепление на всю территорию Украины придет в конце недели.
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