Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

Погода в Украине 20 февраля будет дождливой, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день синоптики прогнозируют 2 уровень опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там могут сойти снежные лавины.
Погода 20 февраля
В Украине 20 февраля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 20 февраля будет местами дождливо и снежно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -5...0 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.
Погода 20 февраля в Киеве
В Киеве 20 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
Вас также заинтересует:
- В Украину залетят дожди и сильный мороз: где ударит почти -10
- Налетит снег и врежет -6: в Украину возвращается непогода
- Кому морозы, а кому - весеннее тепло: синоптик рассказал о погоде на неделю