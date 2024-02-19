Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

В двух областях Украины объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 20 февраля будет дождливой, а местами даже снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют 2 уровень опасности в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там могут сойти снежные лавины.

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / фото: ventusky

Погода 20 февраля

В Украине 20 февраля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до 6° тепла; в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 20 февраля будет местами дождливо и снежно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -5...0 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / фото: meteoprog

Погода 20 февраля в Киеве

В Киеве 20 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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