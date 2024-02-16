В Украину залетят дожди и сильный мороз: где ударит почти -10

Погода в Украине 17 февраля будет сухой, но местами будет лить дождь. Синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти снежные лавины. Синоптики объявили 2 уровень опасности.
Погода 17 февраля
В Украине 17 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в северо-западных областях. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на западе страны 8-13°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -8
По данным meteoprog, 16 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -9...0 градусов. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +1...+11 градусов.
Погода 17 февраля в Киеве
В Киеве 17 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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