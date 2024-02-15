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В Украину придут температурные контрасты: в каких областях будет +12, а в каких -7

Алёна Воронина
15 февраля 2024, 14:27
В нашей стране будут наблюдаться резкие температурные контрасты – в некоторых областях будет очень тепло, а в других в то же время ударит мороз.
Погода, зима, снег
Погода в Украине будет с резкими температурными контрастами/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшее время отметится значительными температурными контрастами. В пятницу, 16 февраля, в некоторых областях будет очень тепло, в то время как в других регионах ударят морозы.

Так, в Луганской области ближайшей ночью ожидается до -7 градусов, а при этом в пятницу днем на Закарпатье до +10...+12 градусов. Таким прогнозом погоды на 16 февраля поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Это, конечно, географически-климатические крайности, поэтому бросим взгляд на общую картину. 16-го февраля самой теплой ожидается погода в западных областях Украины, максимально +7...+12 градусов. Холоднее всего будет в восточной части, в течение дня 0-3 градуса мороза (напоминаю, что ночью возможно до -7). В центральных областях: в Полтавской и Черкасской областях днем -1...+3 градуса, в Днепре с районами около нуля, в Кропивницком с районами и в Винницкой области +3...+6 градусов. В северных областях в течение дня от 2 мороза до 3 тепла. В южной части столбики термометров поднимутся до +4...+9 градусов", – рассказала Диденко.

видео дня

Ветер в Украине в этот день будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, на востоке порывистый.

Также синоптик отметила, что в пятницу в западных областях Украины ожидается преимущественно солнечная погода, а на остальной территории нашего государства будет облачно.

Осадки преимущественно в виде мокрого снега пройдут в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях.

Погода в Украине 16 февраля
Погода в Украине 16 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 16 февраля

В Киеве в пятницу ночью будет от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов. Облачно, без каких-либо серьезных осадков.

"В ближайшее время в Украине дневная температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, только "плюсы", разве на востоке какой-то малыш-"минус" вырвется временно от мамкиной атмосферной юбки. Однако, всё же температурный режим будет достаточно комфортным, лютых морозов не видно", – добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю. Он отметил, что в Украине резко станет холоднее после нескольких аномально теплых дней.

Также ранее начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала дату, когда в Украине ударят морозы до -15. С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.

Напомним, мощная магнитная буря усиливается и затягивается. В Украине сила геомагнитного шторма выросла до почти шести баллов.

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