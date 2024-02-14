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Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

Ангелина Подвысоцкая
14 февраля 2024, 21:19
В Украине сила геомагнитного шторма выросла до почти шести баллов.
солнце, магнитная буря, погода
В Украине затягивается сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Этот геомагнитный шторм затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

В Украину 11 февраля ворвалась магнитная буря с 4-бальной мощностью. На следующий день она стала слабее - 3 балла, однако после этого вновь взлетела и ударила с новой силой.

13 февраля страну накрыл геомагнитный шторм. Его мощность составила почти 6 баллов. 14 февраля сила магнитной бури также превысила 5 баллов. Ожидается, что 15 февраля сила шторма снизится до 3-х баллов, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
В Украине затягивается сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С. Специалисты считают, что 15 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 63 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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