Мощная магнитная буря усиливается и затягивается: сколько еще продлится шторм

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Этот геомагнитный шторм затягивается. Об этом сообщает meteoagent.
В Украину 11 февраля ворвалась магнитная буря с 4-бальной мощностью. На следующий день она стала слабее - 3 балла, однако после этого вновь взлетела и ударила с новой силой.
13 февраля страну накрыл геомагнитный шторм. Его мощность составила почти 6 баллов. 14 февраля сила магнитной бури также превысила 5 баллов. Ожидается, что 15 февраля сила шторма снизится до 3-х баллов, после чего опустится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С. Специалисты считают, что 15 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 63 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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