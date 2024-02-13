Налетит бешеный ветер и ударит мороз -14: синоптик назвала дату похолодания

Уже через несколько дней Украину накроет сильное похолодание, в некоторых областях будет дождь и мокрый снег.

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Погода в Украине ухудшится − налетит бешеный ветер и ударит мороз -14/ unsplash.com

Погода в Украине через несколько дней станет еще более морозной. На этой неделе самый интенсивный мороз ожидается в субботу, 17 февраля. В этот день на северо-востоке в ночные часы температура воздуха будет опускаться до отметок от -8 до -14 градусов.

В это время также усилится ветер, его скорость составит 7-12 м/с. Такие потоки воздуха принесут существенное похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV.

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Погода в Украине 14 февраля

В среду, 14 февраля, в течение суток будет держаться температура от +1 до +7 градусов, лишь в в южной и восточной части нашей страны будет немного теплее − в дневные часы может быть от +8 до +13. 14-15 февраля на большей территории страны возможен небольшой дождь, в центральных и северных областях даже с мокрым снегом. Дождя в эти дни не будет только в западных и восточных областях.

Погода в Украине 14 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 февраля

Начиная с четверга, 15 февраля, в Украине ожидается снижение температуры в среднем на 4-7 градусов по сравнению с предыдущими градациями.

Погода в Украине 15 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 16 февраля

Синоптик рассказала, что в пятницу, 17 февраля, ночная температура в восточных и северных областях составит от -5 до -11, на севере и северо-востоке до -14. Днем от -2 до -8 градусов.

"На остальной территории в это время температура также снизится, но не настолько: ночью 0...-6 мороза, 17 февраля к похолоданию еще и центральные области присоединятся − здесь -3...-9 может быть ночью, а в дневные часы от -4 до +2", − отметила синоптик.

По ее словам, сильные морозы не затронут большинство западных областей и крайний юг страны − днем в конце недели ожидается от +1 до +7 градусов.

Погода в Украине 16 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Когда будут осадки

В пятницу, 16 февраля в северных и центральных областях будет идти небольшой снег, в южной части − мокрый снег с дождем, а остальная территория без существенных осадков. В целом на этой неделе, особенно во второй ее части, осадков будет немного, отметила Птуха.

При этом, согласно прогнозам Укргидрометцентра, после выходных произойдет ослабление морозов. Температура может повыситься до "плюсовых" значений, или по крайней мере до нуля. Однако такого сильного тепла, как 12 и 13 февраля, в ближайшее время не будет.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю. Он отметил, что в Украине резко станет холоднее после нескольких аномально теплых дней.

Также ранее начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала дату, когда в Украине ударят морозы до -15. С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накроют дожди и аномальное тепло − синоптики предупредили об изменении погоды. В Украине будет нетипичное для февраля тепло − местами температура воздуха будет достигать +14 градусов. Но при этом будут идти дожди.

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