Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

Погода в Украине 13 февраля будет теплой в большинстве областей, но при этом в ряде регионов будут лить дожди.
Так, во многих областях будет небольшой дождь, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях – умеренный. Осадков не предвидится только в южной и юго-восточной части ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром на севере страны местами туман. Ветер южный (в западных областях – северо-западный), 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8 градусов тепла, в восточных областях 0-5 градусов тепла; днем 8-13 градусов тепла, в западных и северных областях 5-10 градусов. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 0-5 градусов тепла", – говорится в сообщении.
Температура местами будет достигать до +14 градусов
Согласно данным meteoprog, 13 февраля в Украине будут нетипично теплые температуры воздуха. Теплее всего будет в Крыму – там температура воздуха будет достигать от +10 до +14 градусов, холоднее всего в Луганской области – от +1 до +5 градусов.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что в Украине ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю. Он отметил, что в Украине резко станет холоднее после нескольких аномально теплых дней.
Также ранее начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня назвала дату, когда в Украине ударят морозы до -15. С 15 по 20 февраля на погоду будет влиять поле повышенного давления. В Украину зайдет холодный арктический воздух.
Напомним, сообщалось, что Украину накрывает серьезная непогода. Синоптики предупредили о том, что в Украине будет сильный туман и гололедица.
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