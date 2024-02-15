Температура до +10 и с солнышком: в некоторые области в пятницу придет настоящая весна

В нескольких областях будет теплее, чем на традиционно "солнечном" юге - Одесской области. В целом, пятница будет немного теплее, чем четверг, 15 февраля.

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Погода в Украине на 16 февраля / фото: pexels

Погода в Украине 16 февраля будет преимущественно пасмурной, хоть в некоторых областях пятница пройдет без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 16 февраля, синоптики предупреждают о втором уровне снеголавинной опасности - на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Погода 16 февраля

Согласно данным Укргидрометцентра, в северных и центральных регионах температура воздуха 16 февраля достигнет своего +7 максимума, ночью столбик термометра упадет до +1.

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В северо-восточной части, ночью и в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях небольшой снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков.

Холоднее всего в пятницу будет на востоке Украины, теплее - на западе (там ожидается до +7, +8 градусов тепла), без осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях туман.

Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на западе страны и юге Одесской области 6-11° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

Столбик поднимется до +9, +10

Как информирует meteoprog, пятница самой теплой будет на западе страны. Там в течение дня температура будет держаться на отметке +9. Теплее всего будет во Львовской, Одесской, Херсонской областях, на Закарпатье и в Крыму.

В то же время центр, север и восток завтра ждет пасмурная погода, однако без осадков, кроме Черкасской и Сумской областей.

Погода 16 февраля в Киеве

Весь день в Киеве будет облачным и без осадков. Согласно информации на sinoptik.ua. Утром и днем температура воздуха будет держаться отметки +5, на вечер и ночью упадет до +2. Ветер в этот день будет юго-восточный (5-10 м/с).

Погода в Украине – последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в ряде областей Украины скоро будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. В некоторых регионах выпадет снег и мокрый снег.

Главред также писал, что в Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Этот геомагнитный шторм затягивается.

По словам климатолога Веры Балабух, война в Украине серьезно влияет на климат. В первую очередь изменения коснутся южных и восточных регионов страны.

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