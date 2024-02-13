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В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Ангелина Подвысоцкая
13 февраля 2024, 22:14
Мощность магнитной бури внезапно выросла после затяжного геомагнитного шторма.
магнитная буря
Украину накрывает очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрывает новая очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

В Украину 11 февраля ворвалась магнитная буря сразу с 4-бальной мощностью. На следующий день ее сила опустилась до 3-х баллов, однако после этого вновь взлетела и ударила с новой силой.

13 февраля в страну ворвался очень сильный геомагнитный шторм. Его мощность составляет почти 7 баллов. Ожидается, что 14 февраля сила магнитной бури опустится до 5-ти баллов, после чего снизится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрывает очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М. Специалисты считают, что 14 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 55 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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