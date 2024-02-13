В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

Украину накрывает новая очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
В Украину 11 февраля ворвалась магнитная буря сразу с 4-бальной мощностью. На следующий день ее сила опустилась до 3-х баллов, однако после этого вновь взлетела и ударила с новой силой.
13 февраля в страну ворвался очень сильный геомагнитный шторм. Его мощность составляет почти 7 баллов. Ожидается, что 14 февраля сила магнитной бури опустится до 5-ти баллов, после чего снизится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек класса М. Специалисты считают, что 14 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 55 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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