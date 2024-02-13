В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

В двух областях Украины объявили 3 уровень опасности, там могут сойти большие снежные лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото: pexels

Погода в Украине 14 февраля будет дождливой и местами снежной. Синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото: ventusky

Погода 14 февраля

В Украине 14 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом в западных и центральных областях. Синоптики предупреждают о тумане в центральных, южных и восточных областях. Ветер в этот день будет северо-западный и восточный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток 1-6° тепла (днем на Закарпатье до 9°); на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью и днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 14 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Ивано-Франковской области. Там температура воздуха повысится до 0...+4 градусов. Теплее всего будет в Запорожской области. Там температура воздуха повысится до +7...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото: meteoprog

Погода 14 февраля в Киеве

В Киеве 14 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют в этот день небольшой дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области в течение суток 1-6° тепла; в Киеве в течение суток 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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