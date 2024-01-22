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Погода в Украине в феврале: когда начнется весеннее потепление

Анна Ярославская
22 января 2024, 08:36
Первая декада февраля будет холодной. Во второй половине месяца ожидаются "погодные качели", рассказал синоптик.
Подснежник
Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на февраль 2024 / Фото: pixabay.com

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года.

По словам синоптика, первая декада февраля будет холодной. Ночью ожидается минусовая температура, а днем будет немного теплее - около 0° C.

"Где-то с середины первой десятидневки февраля днем температура повысится, хотя ночи будут в основном со знаком "минус". Осадки в это время умеренные, в отдельные дни довольно ветрено. Такая погода продержится до конца декады", - рассказал Деркач изданию Телеграф.

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Вторая декада февраля будет характеризоваться частыми изменениями погоды и температуры. В отдельные дни будут наблюдаться достаточно сильные порывы ветра.

"Начало этой декады пройдет под знаком похолодания: резкое понижение температуры будет наблюдаться ночью, а днем удержится довольно умеренная температура. На экваторе этого отрезка усилятся осадки, а после этого температура снова снизится на два-три дня. Конец второй декады удивит резким потеплением", - отметил синоптик.

В последние девять дней февраля ожидается потепление.

"В отдельные дни еще будет наблюдаться морозная температура, хотя это больше касается ночного времени, а днем - около 0° или "плюс". Осадков будет немного", - резюмировал Деркач.

Кто такой Владимир Деркач

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский Волынской области.

Наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января по юлианскому календарю.

По методике народного синоптика, каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

Как сообщал Главред, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что в 2024 году не исключены чрезвычайные погодные события.

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