Придет 'жара' в +20: какой будет погода в Украине в феврале

Месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин, предупредил синоптик.

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​ В феврале осадков будет в 2-3 раза больше нормы, предупредил синоптик ​ / Фото: УНИАН

Погода в Украине в феврале 2024 года будет переменчивой. В отдельные дни температура воздуха поднимется до +20°. Периоды похолодания также будут, но кратковременные. Такой прогноз погоды на последний месяц зимы озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, февраль в Украине будет характеризоваться постепенным повышением температурного фона. В то же время будут и вторжения арктического морозного воздуха, метели, штормовые ветры и локальные грозы. Осадков в феврале будет достаточно - местами в два-три раза выше климатической нормы, передает meteoprog.

В Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях.

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В начале месяца в Одесской области и в Крыму в дневные часы воздух будет прогреваться выше +10 °С, а ближе к середине февраля не исключено повышение температура до +15…+20 °С в отдельные дни.

meteoprog.com

Несколько прохладнее будет в восточной части, в северных областях и на Полесье. В среднем по стране температурный фон будет колебаться в пределах -2…+4 °С, что примерно на 2 – 5 °С выше климатической нормы.

При этом в конце первой декады февраля и после 20 числа возможны кратковременные периоды похолодания, но без сильных морозов.

Осадки будут выпадать относительно равномерно в течение всего месяц. Их суммарное количество ожидается в пределах 30-70 мм, в западных областях - местами 80-110 мм, что около нормы, местами выше нормы на 20-40%.

"Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. Большая часть осадков будет выпадать в виде дождей, особенно в южной половине и Крыму", - рассказал Кибальчич.

Погода в Украине в феврале - другие прогнозы

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года.

По словам синоптика, первая декада февраля будет холодной. Ночью ожидается минусовая температура, а днем будет немного теплее - около 0° C.

Вторая декада февраля будет характеризоваться частыми изменениями погоды и температуры. В отдельные дни будут наблюдаться достаточно сильные порывы ветра.

В последние девять дней февраля ожидается потепление.

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