Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик назвала дату опасной погоды

В ряде областей Украины скоро будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Также в некоторых регионах выпадет снег и мокрый снег.

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Погода в Украине – будут штормовые порывы ветра и мокрый снег/ unsplash.com

Погода в Украине принесет неприятные "сюрпризы" в ряд областей. В четверг, 15 февраля, в восточных областях и на юге нашего государства возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

А в центральных областях и местами на севере и юге пройдут дожди и мокрый снег. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Она отмечает, что в четверг практически по всем областям будут плюсовые температуры воздуха. Холоднее традиционно будет только в северных регионах страны.

"В Украине 15-го февраля ожидается свежая, но не слишком холодная погода с дневной температурой воздуха +2...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут в центральных областях, местами на севере и юге. При снижении температуры воздуха вечером возможен мокрый снег. В западных областях и в восточной части Украины осадков не предвидится", – отметила синоптик.

Ветер будет преимущественно восточного направления, в восточных областях и на юге возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду, говорит Диденко.

Погода в Украине 15 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 15 февраля

В Киеве 15-го февраля местами будут незначительные осадки. Ночью от +1 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

"В дальнейшем погода будет, возможно, не такая, как нам хочется, как мы ее подталкиваем к весеннему теплу, она будет оставаться собой, то есть, будет соответствовать сезону: ночью около нуля или небольшие "минусы", днем или свежо или умеренно тепло", – добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик назвала дату похолодания, когда налетит бешеный ветер и ударит мороз -14 градусов. Уже через несколько дней Украину накроет сильное похолодание, в некоторых областях будет дождь и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что в Украину надвигается погода с аномальными температурами. В двух областях Украины объявили 3 уровень опасности, там могут сойти большие снежные лавины.

Напомним, в Украину врывается почти 7-балльная магнитная буря. Мощность магнитной бури внезапно возросла после затяжного геомагнитного шторма.

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