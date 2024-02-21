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Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
21 февраля 2024, 22:55
Очень сильная и затяжная магнитная буря продлится минимум 5 дней.
магнитная буря, солнце, погода
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: pixabay

В Украину ворвалась сильнейшая магнитная буря и она очень сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Предыдущий геомагнитный шторм закончился 15 февраля, а на следующий день его мощность резко снизилась почти до минимума. Однако уже 17 февраля магнитная буря усилилась до почти пяти баллов. На таком уровне она продержалась до 19 февраля включительно.

20 февраля геомагнитный шторм стал еще сильнее - почти 6 баллов. 21 февраля сила бури уменьшилась до почти пяти баллов. Ожидается, что после этого она уменьшится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 4 вспышки класса С. Специалисты считают, что 22 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 16 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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