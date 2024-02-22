УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мощный ветер и дождь: Украину накрывает сильный шторм

Ангелина Подвысоцкая
22 февраля 2024, 19:05
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра - І уровня опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 23 февраля будет местами дождливой. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в Карпатах, центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях. Там скорость ветра будет 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. В Закарпатской области объявлен 2 уровень опасности. Из-за непогоды может быть нарушено движение транспорта.

погода 23 февраля
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: ventusky

Погода 23 февраля

В Украине 23 февраля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в западных областях. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра.

видео дня

"Температура ночью на Правобережье 1-6° тепла, на остальной территории от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла, на востоке и северо-востоке страны 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 23 февраля в некоторых областях будет дождь с мокрым снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов.

погода 23 февраля
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: meteoprog

Погода 23 февраля в Киеве

В Киеве 23 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 февраля
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии

Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии

20:02 Мир
"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

19:58 Украина
"Подтягивают ресурсы": в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ

"Подтягивают ресурсы": в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ

19:34 Украина
Все главные новости

Популярное

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря 25406

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ 6197

Высох до невозможного: появилось свежее фото больного Чарльза ІІІ

РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что нацелились у Путина 3774

РФ собралась объявить территориальные претензии США: на что "нацелились" у Путина

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве 3138

Favbet Foundation организовал бесплатные детские секции по футболу и баскетболу в Киеве

Последние новости

20:02

Приднестровье готовит обращение к Путину, в ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии

19:59

"Решение Путина": генерал раскрыл цель жестоких обстрелов РФ по ХарьковуВидео

19:58

"24-й год - особенный": Зеленский на встрече с дипломатами назвал задачи Украины

19:44

Маме Навального угрожают следователи и запрещают его хоронить

19:39

"Наступают с двух сторон": Дикий рассказал о трех приоритетах россиян

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
19:34

"Подтягивают ресурсы": в ВСУ предупредили украинцев о новой массированной атаке РФ

19:26

Ведущая 1+1 Наталья Островская с трехмесячной дочкой украсили обложку журнала

19:10

Пару слов об уничтожении Су-34 россиянмнение

19:09

Лунный календарь на 23 февраля: для кого этот день будет прекрасным

Реклама
19:05

Мощный ветер и дождь: Украину накрывает сильный шторм

19:04

Как сохранить морковь свежей до весны: 5 способов, о которых знают единицы

18:59

"Мыть ежедневно": специалист объяснила, для чего необходимый бальзам для волос

18:52

Высокотехнологичные и самонаводящиеся: Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone

18:44

Про Крым говорить рано: генерал ВСУ сделал прогноз по ближайшим месяцам войныВидео

18:33

Остапчук мило поздравил юную жену с первой годовщиной брака

18:26

"Отвратительное чудовище": Сумская публично набросилась на своего племянника

18:15

Нехватка ресурсов и распыление сил: генерал Романенко назвал причины неудач ВСУ

18:07

Безымянный палец без кольца: как пережить развод - советы и рекомендации

18:02

Оккупация всего Донбаса: полковник ВСУ об угрозе захвата территорий

18:00

Лак не нужен: как остановить стрелку на колготках

Реклама
17:56

РФ сбросила бомбы на ТЭС: количество пострадавших энергетиков возросло до 9

17:53

Что может заставить Путина вывести войска из Украины: генерал назвал 2 причиныВидео

17:36

Роспропаганда слепила с Путина "пилота", но появился позорный нюанс

17:31

"Ситуация сложная": генерал прямо сказал об угрозе заморозки войныВидео

17:31

Галкин приставил охрану к Пугачевой

17:14

Россияне теряют 60% техники: в ВСУ раскрыли детали боев в "горячей" точке

16:59

К чему снится, что выпал зуб: о чем предупреждает такой сон и стоит ли бояться

16:40

Потап и Лобода, прочие: звезда "Культурного Десанта" рассказал, кто из артистов не ездил к ВСУ

16:32

Украина может получить ракеты Taurus: Бундестаг принял важнейшее решение

16:31

Оккупанты перебросили резервы: генерал раскрыл новые атаки РФ на важном направлении

16:20

Бесстыдно поддерживают Путина: Туск резко высказался о плакате на протесте поляков

16:17

В Еврокомиссии посоветовали Медведеву обратиться к психиатру

16:13

Шили под обстрелами: украинка показала "живой" костюм на "Мисс Мира 2024"

15:56

Натали Портман дала резкий комментарий про слухи о разводе с мужем-изменником

15:55

Байден резко разнес Путина: в Кремле разразились унылым заявлением

15:49

Потеряете все счастье и привлечете беды: что нельзя делать 23 февраля

15:35

Туск отказал Зеленскому в визите на границу: когда и где теперь состоится встреча

15:27

Польско-украинскую границу разблокируют для военных грузов: решение Туска

15:25

Германия против передачи Taurus Украине: в Бундестаге не одобрили решение

15:17

В Дании объявили сроки получения Украиной истребителей F-16

Реклама
15:14

Путинистка Долина напялила банты и приехала "лечить" российских террористов

15:01

Увидеть спрятанного кота за 7 секунд смогут лишь единицы: самая сложная оптическая иллюзия

15:00

Валерий Меладзе скоро станет дедом

14:58

РФ готовится к затяжной войне с Украиной и Западом: в разведке раскрыли планы

14:56

Или на дно, или на противень: для чего в духовку кладут соль

14:35

Бывший охранник Майкла Джексона рассказал, что стоит за операцией на носу звезды

14:33

Кошелек пополнится: 3 знака зодиака станут богаче уже в марте

14:25

В ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области

14:18

Микки Рурк показал видео с Залужным и разыгрывает флаг Украины с его автографомВидео

14:01

"Природа готовится к весне": синоптик назвала дату, когда ударит +13

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять