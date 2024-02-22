Мощный ветер и дождь: Украину накрывает сильный шторм

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра - І уровня опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 23 февраля будет местами дождливой. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в Карпатах, центральных, Одесской, Черниговской и Сумской областях. Там скорость ветра будет 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. В Закарпатской области объявлен 2 уровень опасности. Из-за непогоды может быть нарушено движение транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: ventusky

Погода 23 февраля

В Украине 23 февраля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в западных областях. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра.

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"Температура ночью на Правобережье 1-6° тепла, на остальной территории от 1° тепла до 4° мороза, днем 7-12° тепла, на востоке и северо-востоке страны 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 23 февраля в некоторых областях будет дождь с мокрым снегом. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: meteoprog

Погода 23 февраля в Киеве

В Киеве 23 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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