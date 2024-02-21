Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

Погода в Украине 22 февраля будет местами морозной, дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Закарпатской и Ивано-Франковской областях синоптики объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.
Погода 22 февраля
В Украине 22 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег в южных, восточных и западных областях. Синоптики также прогнозируют туман и гололедицу. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"В восточных областях и в Карпатах небольшой мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в южных областях без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевщине до 11°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 22 февраля будет дождь и мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -1...+2 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов.
Погода 22 февраля в Киеве
В Киеве 22 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь и снег. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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