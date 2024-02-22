"Природа готовится к весне": синоптик назвала дату, когда ударит +13

Температура в Украине начнет подниматься, но при этом налетит порывистый и сильный ветер, предупредила Наталья Диденко.

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Погода в Украине – синоптик назвала дату, когда ударит +13/ unsplash.com

Погода в Украине готовится стать уже более весенней. В пятницу, 23 февраля, а также в выходные 24 и 25 февраля ожидается теплая погода. После выходных показатели термометров немного "просядут", но серьезного похолодания уже не будет.

Днем 23 февраля температура воздуха в ряде областей поднимется даже до +13 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 февраля

Синоптик отметила, что в пятницу, 23 февраля, и в целом в ближайшие дни не ожидается каких-то существенных осадков. Небольшие дожди могут быть завтра лишь на крайнем западе нашей страны, но на общую бездождевую и бесснежную ближайшую перспективу это не повлияет, сказала Диденко. Ведь восточный антициклон, область высокого атмосферного давления, не будет пускать западную и юго-западную влагу на территорию Украины. Но в этот день с юга может прийти сильный и порывистый ветер.

"Теплая погода охватит значительную часть Украины. Хотя ближайшей ночью на востоке еще поморозит до -4...-8 градусов, однако даже ночью на западе, например, будет +3...+7 градусов. А уже в течение дня пятницы ожидается +7...+13 градусов, только свежее в восточных областях, +3...+6 градусов", – рассказала синоптик.

В Киеве 23-го февраля ожидается ветреная, но теплая погода, днем до +10 градусов. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 23 февраля/ meteoprog

Природа уже готовится к весне

"Выходными в Украине ожидается теплая погода. В дальнейшем градусы немного "присядут", однако серьезного похолодания не видно – природа и атмосфера спокойно, без контрастных дерганий и нервов, заранее готовятся к весне", – отметила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко – украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптики назвали даты потепления и рассказали, когда наступит метеорологическая весна. В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.

Также ранее синоптики предупредили о серьезной непогоде и сказали, когда врежет -6 с дождем и снегом. Синоптики объявили 2 уровень опасности в двух областях. Там могут сойти снежные лавины.

Напомним, ударил почти 6-бальный шторм – в Украине очень затянулась магнитная буря. Очень сильная и затяжная магнитная буря продлится минимум 5 дней.

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