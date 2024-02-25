В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
21 февраля предыдущая магнитная буря заканчивалась с мощностью почти 6 баллов. После этого ее сила резко уменьшилась и держалась на уровне 3-х баллов. Такой она была целых три дня.
Уже 25 февраля страну накрыл новый геомагнитный шторм и ударил почти с 6-балльной мощностью. Ожидается, что 26 февраля сила бури опустится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 5 вспышек класса М. Специалисты считают, что 26 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 72 солнечных пятна.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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