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В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
25 февраля 2024, 21:00
После мощной вспышки магнитная буря станет слабее и опустится до минимума.
северное сияние, магнитная буря, погода
Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

21 февраля предыдущая магнитная буря заканчивалась с мощностью почти 6 баллов. После этого ее сила резко уменьшилась и держалась на уровне 3-х баллов. Такой она была целых три дня.

Уже 25 февраля страну накрыл новый геомагнитный шторм и ударил почти с 6-балльной мощностью. Ожидается, что 26 февраля сила бури опустится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 5 вспышек класса М. Специалисты считают, что 26 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 72 солнечных пятна.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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